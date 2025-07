Julian McMahon l' iconico ruolo del Dr Doom nei Fantastici 4 la scena dello scontro finale contro il gruppo di supereroi a New York - VIDEO

La scena dello scontro finale tra Julian McMahon nei panni del Dr. Destino e i Fantastici Quattro a New York ha conquistato il web, diventando virale. L’attore australiano, noto per i suoi ruoli iconici, ci ha lasciato a 56 anni dopo una battaglia contro un tumore aggressivo. Ricordiamo con affetto la sua straordinaria carriera e il suo contributo al cinema e alla televisione. La sua presenza rimarrà indelebile nel cuore degli appassionati.

È diventata virale la scena della battaglia finale tra i 4 supereroi e il Dr Destino, interpretato dal compianto Julian McMahon Julian McMahon, celebre attore australiano, è morto all'età di 56 anni a causa di un "turbo cancro diagnosticato pochi anni fa". Famosi sono i suoi ruoli nella serie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Julian McMahon, l'iconico ruolo del Dr Doom nei Fantastici 4, la scena dello scontro finale contro il gruppo di supereroi a New York - VIDEO

Ci ha lasciati a 56 anni #JulianMcMahon attore che tra gli altri ha interpretato: il carismatico chirurgo in #NipTuck, il tormentato Cole in #Streghe, fino al villain Doctor Doom nei #Fantastici4 di Tim Story. La moglie ha dichiarato: "A cuore aperto, desidero condiv

