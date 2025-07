Polichetti UDC | Esame programmato nel 2026 per un paziente affetto da sclerosi multipla

La sanità campana si svela ancora una volta in tutta la sua drammatica inefficienza, lasciando senza risposte e speranze chi ha bisogno di cure tempestive. Un tentativo di prenotazione per un polisonnogramma di Francesco, affetto da sclerosi multipla e gravi problemi respiratori, ha rivelato un'attesa di oltre due anni. È il segnale di un sistema in crisi, che richiede interventi urgenti per garantire il diritto alla salute.

Un semplice tentativo di prenotazione ha svelato, ancora una volta, l'enorme voragine in cui versa la sanità campana. Questa mattina, un familiare ha provato a fissare un polisonnogramma notturno per Francesco, un paziente affetto da sclerosi multipla, in carrozzina e con gravi problemi respiratori. L'unica disponibilità comunicata dal Cup dell'Asl? Marzo 2026, all'ospedale di Polla. «Siamo alla follia – dichiara Mario Polichetti, responsabile del Dipartimento nazionale Sanità dell'Udc -. Un paziente con una patologia neurodegenerativa e difficoltà respiratorie non può aspettare quasi due anni per un esame fondamentale.

