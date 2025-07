Asse Napoli-Milan scambio a sorpresa | Gimenez in azzurro

Il calciomercato estivo potrebbe regalare una sorpresa dalle proporzioni inattese: Santiago Gimenez, l’attaccante messicano che ha già incantato con i suoi gol, potrebbe approdare al Napoli attraverso uno scambio a sorpresa con il Milan. Un investimento di 30 milioni e un contratto da quattro anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione potrebbero cambiare le carte in tavola. L’azzardo di questa operazione potrebbe rivoluzionare la corsa allo scudetto, aprendo scenari imprevedibili per il calcio italiano.

