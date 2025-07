Leonor di Spagna si riunisce con la sorella Sofia | la foto dell’incontro segreto

Leonor di Spagna si è riunita in un incontro segreto con la sorella Sofia, un momento tanto atteso dai Royal Watcher. La foto dello straordinario incontro a Gijón rivela ancora una volta l’intenso legame tra le due future protagoniste della monarchia spagnola. Leonor, impegnata nel suo percorso, ha condiviso un istante di intimità e affetto con la sorella, rafforzando i loro vincoli e il loro ruolo nel cuore del pubblico. La Principessa delle Asturie sta completando il suo...

Finalmente insieme: la Principessa delle Asturie, Leonor di Spagna, insieme alla sorella, l'Infanta Sofia. Un momento super atteso da tutti i Royal Watcher, una foto che mostra ancora una volta il forte legame tra la futura Regina di Spagna e sua sorella Sofia: l'incontro è avvenuto in gran segreto (e a sorpresa) a Gijón. Leonor di Spagna, l'incontro a sorpresa con la sorella Sofia. La Principessa delle Asturie sta completando il suo addestramento da guardiamarina: il 14 giugno si è unita, infatti, al gruppo di spedizione Dédalo, dopo mesi trascorsi sulla Juan Sebastián de Elcano: ci è ritornata dopo, per affrontare proprio il tratto finale del secondo anno del programma militare, lo stesso che aveva seguito suo padre, Re Felipe.

