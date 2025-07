Diogo Jota funerali perché il dolore per la sua scomparsa e quella del fratello vanno oltre il calcio Le reazioni di Salah e Pedro Neto

Il calcio piange la perdita di Diogo Jota e del suo fratello André Silva, due anime spezzate troppo presto. In un giorno segnato dal dolore e dalla solidarietà, le reazioni di Salah e Pedro Neto testimoniano quanto il mondo dello sport si unisca nel lutto. La tragica scomparsa scuote non solo i cuori dei tifosi, ma anche l'intera comunità calcistica, lasciando un vuoto che va oltre il campo. È un dolore che richiede riflessione e rispetto, ora più che mai.

Le reazioni del mondo del calcio alla morte di Diogo Jota e del fratello André Silva nel giorno dei funerali. Tutti i dettagli in merito Nella giornata del funerale che tutto il mondo del calcio seguirà con dolore, in un editoriale commovente e profondo per il quotidiano portoghese A Bola, la giornalista Caterina Pereira ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com