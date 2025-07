Juventus tra David e Conceição | costruzione e incognite per Tudor

il principale ostacolo per una rivoluzione completa. Con l’arrivo di David, la Juventus punta a rinvigorire l’attacco e a costruire una squadra più competitiva, ma le incognite legate alle scelte di Tudor e alle sfide economiche renderanno questa stagione decisiva per il futuro bianconero. La strada verso il riscatto è ancora lunga, e ogni mossa potrebbe fare la differenza tra successi e delusioni.

La Juventus volta pagina, con lo sguardo proiettato verso il futuro. Dopo aver ufficializzato Jonathan David, primo tassello del nuovo corso targato Igor Tudor, ora tocca rifinire la rosa. I nodi non mancano, e alcuni pesano parecchio, tanto sul piano tecnico quanto su quello economico. Tra questi c’è certamente Dusan Vlahovic, la cui permanenza resta in bilico: il suo ingaggio monstre, eredità della gestione precedente, continua a rappresentare un ostacolo nella strategia di alleggerimento salariale. Vlahovic da gestire, Conceição da confermare. Nei prossimi giorni è atteso a Torino l’entourage dell’attaccante serbo: sarà il momento per sedersi al tavolo e cercare una soluzione condivisa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com