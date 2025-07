Juve non solo attacco | idea Bissouma per il centrocampo E un ex Udinese per la fascia

La Juventus non si accontenta di rinforzi solo in attacco: con Bissouma per il centrocampo e un ex Udinese come opzione sulle fasce, la Signora vuole consolidare la rosa. Comolli punta forte sul maliano del Tottenham e anche Widmer, attualmente al Mainz, è tra i nomi valutati per potenziare le ali. La strada verso una rosa ancora più competitiva è appena iniziata: l’estate sarà caldissima per i bianconeri.

