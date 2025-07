Al Vomero campeggia una grossa bandiera della Palestina installata in via Aniello Falcone

Nel cuore del Vomero, un’imponente bandiera palestinese si staglia con orgoglio in via Aniello Falcone, simbolo di solidarietà e resistenza. Questa straordinaria installazione, frutto dell’arte di Ruben D’Agostino e Sergio Fermariello, cattura l’attenzione e invita alla riflessione. Continua a leggere per scoprire il significato e il messaggio racchiuso in questa potente opera di espressione pubblica.

Un gigantesco vessillo palestinese sventola su Via Aniello Falcone: l’opera di Ruben D’Agostino e Sergio Fermariello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: aniello - falcone - vomero - campeggia

Al Vomero campeggia una grossa bandiera della Palestina, installata in via Aniello Falcone.

Vomero, lavori via Aniello Falcone: senso alternato fino a maggio. "Strada gruviera: va rifatta tutta" - Fanpage.it - Proseguono i cantieri in via Aniello Falcone al Vomero, dove ci sarà il senso unico alternato, nelle zone interessate, fino al 13 maggio 2025. Scrive fanpage.it

Troppi assembramenti su via Aniello Falcone, al Vomero arriva la polizia - Fanpage.it - Troppi assembramenti su via Aniello Falcone davanti ai locali della movida al Vomero: arrivano i poliziotti, multati diversi presenti. Riporta fanpage.it