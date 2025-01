Zonawrestling.net - Stephanie McMahon: “La Royal Rumble riserverà molte soprese quest’anno… alcune non le so neanche io”

Come molti sannoè stata lontana dai riflettori della WWE per parecchio tempo, tuttavia ora è tornata più carica che mai ed è pronta ad occuparsi nuovamente della compagnia.Durante una puntata del Pat McAfee Show, laha rivelato che ladi quest’annosorprese per il WWE Universe,delle qualilei stessa conosce:“Ladà il via alla strada verso WrestleMania.” ha affermato“Come tutti sapete, i vincitori dellamaschile e femminile potranno scegliere il titolo per cui competere a WrestleMania, che ovviamente è l’evento più importante di tutti, insomma, lo show degli show. E tutto inizia con la.” “Penso che la partecipazione di John Cena alla sua ultimasarà davvero significativa.