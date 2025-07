Nicola Pietrangeli il figlio Giorgio morto a 59 anni per un tumore Il dolore dell' ex tennista | Ha lottato fino alla fine Il cancro scoperto per caso dopo una caduta in bici

Nel cuore di Roma, la notizia della scomparsa di Giorgio Pietrangeli, figlio di Nicola Pietrangeli, ha scosso l'intera comunità sportiva. Dopo aver lottato coraggiosamente contro un tumore scoperto accidentalmente, Giorgio ci lascia lasciando un vuoto incolmabile. La sua vita, segnata da passione e dedizione, si è spenta a 59 anni, ma il suo spirito continuerà a vivere nei ricordi di chi lo ha conosciuto.

«Tuo figlio è morto». Ieri mattina Giorgio Meneschincheri, deus ex machina del Policlinico Gemelli, ex atleta, oggi organizzatore di tennis, ha avuto l'ingrato compito di dare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Nicola Pietrangeli, il figlio Giorgio morto a 59 anni per un tumore. Il dolore dell'ex tennista: «Ha lottato fino alla fine». Il cancro scoperto per caso dopo una caduta in bici

