Sabrina Salerno | L' attrazione degli uomini un problema Ma Sandy Marton non mi guardava

Sabrina Salerno, irresistibile icona degli anni ’80, conquista ancora i cuori con il suo fascino senza tempo, ma rivela anche le sfide personali affrontate, tra cui una battaglia contro un tumore. In un’intervista sincera, la showgirl condivide il suo percorso di cure e i prossimi controlli, dimostrando coraggio e determinazione. La sua storia ci ricorda che dietro la brillantezza si nascondono anche momenti di prova, rendendo ancora più umana e ispiratrice la sua immagine pubblica.

La showgirl nell'intervista ha anche parlato del tumore che l'ha colpito: sta seguendo delle cure e a breve avrà dei controlli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabrina Salerno: "L'attrazione degli uomini un problema. Ma Sandy Marton non mi guardava"

In questa notizia si parla di: sabrina - salerno - attrazione - uomini

In sfida nella prima puntata Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi, Orietta Berti, Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical - Risalendo sul palco di “Sarabanda Celebrity” su Italia 1, star come Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Riccardo Fogli si sfidano tra musica, ricordi e adrenalina.

Sabrina Salerno: «Ho venduto la mia fisicità, è stato marketing. Con il tumore sono diventata più cinica; Sabrina Salerno: L'attrazione degli uomini un problema. Ma Sandy Marton non mi guardava; Sabrina Salerno: «A mamma dissi mi hai fatto brutta. La mia immagine è per lavoro, in realtà sono profonda. El.

Sabrina Salerno: "L'attrazione degli uomini un problema. Ma Sandy Marton non mi guardava" - In un'intervista Sabrina Salerno ha parlato del rapporto con Cecchetto, di Sandy Marton che non la guardava. Segnala gazzetta.it

Sabrina Salerno: «A mamma dissi "mi hai fatto brutta". La mia immagine è per lavoro, in realtà sono profonda. Elodie? Ha talento» - La cantante e showgirl ha scoperto circa un anno fa di avere un tumore al seno e ... leggo.it scrive