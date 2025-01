Ilfattoquotidiano.it - “Sono cresciuta in una famiglia disfunzionale dove non c’erano abbracci e baci. Ora le coccole per me e i miei figli sono una cura”: la confessione di Asia Argento

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Leper me e iuna”.a un passo dai 50 anni diventa mamma chioccia. In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’attrice ha spiegato che assieme al sedicenne Nicola Giovanni avuto da Michele Civetta e alla ventitreenne Anna Lou avuta da Morgandiventati “un piccolo nucleo familiare (.) molto unito anche in modo fisico”. “in unanontanti, igenitori si interessavano del mio lavoro, ma non di come stavo”, ha ricordato laa di Darioe Daria Nicolodi. “I, invece, li ho sempre tenuti stretti, leuna, per me e per loro. Prima di andare a letto,, chiacchiere, parole dolci,o della buona notte, ci fanno dormire tutti meglio. Quando vieni da unacome la mia, crearne una, invece, c’è molta unione, è un successo.