Scusate ma qui non arrivo alla fine Grande Fratello Signorini ‘stravolto’ | diretta difficilissima

Giovedì 30 gennaio Alfonsoè tornato a collegarsi incon la casa e, come previsto, la nuova puntata delè stata complicata su tutti i fronti. In breve è stato eliminato Bernardo Cherubini, mentre in nomination, e quindi a rischio eliminazione lunedì prossimo, sono finiti Ilaria, Emanuele, Zeudi, Jessica, Giglio e Iago. Il concorrente meno votato dal pubblico lascerà definitivamente il reality.Non è mancato il confronto tra Helena e Zeudi, che hanno raggiunto il conduttore, le opinioniste e i gieffini precedentemente eliminati in studio. E nemmeno quello tra Helena e Lorenzo, che in settimana hanno avuto diversi scontri pesanti. Insomma, forse più delle altre volte si sono susseguite liti su liti nella casa. Non è stata unafacile, tanto più perchénon era in forma.