Il brigante e il maestro | a Battipaglia la presentazione del libro dell’ex ministro Carmelo Conte

Si terrà domani, martedì 1° luglio, alle ore 19, presso il Salotto Comunale di Battipaglia, la presentazione ufficiale del libro “Il Brigante e il Maestro”, scritto dall’ex ministro Carmelo Conte ed edito da Europa Edizioni. L’iniziativa è promossa da Banca Campania Centro (Gruppo Bcc Iccrea), in collaborazione con il Comune di Battipaglia. Il volume racconta l’intrecciarsi di due vite e di due destini: quello di un brigante patriota e quello di un maestro emigrato in America, figure che si incontrano nel sogno comune di un riscatto possibile per il Sud. Un romanzo storico che, tra realtà e suggestione narrativa, affronta temi cruciali come l’emigrazione, la lotta per la dignità e il valore delle radici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it