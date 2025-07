Delitto di Garlasco oggi in Cassazione si decide sulla semilibertà di Alberto Stasi

Oggi, a Garlasco, si decide il destino di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. L’udienza in Cassazione si concentra sulla richiesta della Procura generale di annullare la semilibertà concessa all’ex imputato, riaccendendo il dibattito sulla sua reale riabilitazione e sul percorso di giustizia. La decisione avrà ripercussioni importanti sul caso e sull’opinione pubblica, lasciando aperto il futuro di questo drammatico episodio ancora una volta sotto i riflettori.

Si tiene oggi l’udienza della Cassazione in cui si discute della semilibertà di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. La Procura generale milanese ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui, lo scorso 11 aprile, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha ammesso alla semilibertà Stasi, con rinvio ai giudici di Sorveglianza per una nuova valutazione. Secondo la procura, l’ordinanza presenta "vizi di legittimità" nella motivazione e su più aspetti, non solo sull'ormai nota intervista tv andata in onda il 30 marzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it