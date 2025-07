Wimbledon | impresa Cocciaretto avanza Sonego In campo Sinner e Musetti

Wimbledon 2025 si infiamma con le imprese degli italiani! Dopo le eliminazioni di Berrettini e Fognini, tra cui un’eroica prestazione di Fabio contro Alcaraz, brillano i nostri talenti sul prato londinese. Elisabetta Cocciaretto sorprende tutti ribaltando i pronostici, mentre Lorenzo Sonego si conferma protagonista. Il torneo regala emozioni e speranze: il meglio deve ancora venire. La corsa verso la gloria continua...

Londra, 1 luglio 2025 – Avanzano gli azzurri impegnati nel torneo di Wimbledon. Al’indomani dell’eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini e Fabio Fognini (con quest’ultimo protagonista di una prestazione da urlo contro Carlos Alcaraz) e del passaggio di Jasmine Paolini, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, oggi sorridono Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Sonego. La prima è stata capace di ribaltare i pronostici e sconfiggere Jessina Pegua, numero 3 Wta e del tabellone, in soli due set, il secondo ha avuto la meglio in tre set del portoghese Jamie Faria. In campo ora ci sono Jannik Sinner (derby italiano con Luca Nardi) e Lorenzo Musetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon: impresa Cocciaretto, avanza Sonego. In campo Sinner e Musetti

