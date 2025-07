Falsa partenza per il Metrò del Mare | rinvio dei collegamenti marittimi nel Cilento

una novità nel panorama dei servizi marittimi cilentani, alimentando aspettative deluse e ritardi che penalizzano cittadini e turisti. La falsa partenza del Metrò del Mare rappresenta un campanello d'allarme sulla necessità di investimenti e riforme strutturali per rilanciare questa fondamentale infrastruttura. Solo con una strategia concreta e tempestiva potremo sperare in una stagione estiva all’altezza delle nostre meravigliose coste.

E' di oggi la comunicazione di un ulteriore ritardo nell'avvio del Metrò del Mare, il servizio di trasporto marittimo atteso da tanti, che quest'anno non decollerà come previsto in coincidenza con l'inizio della stagione estiva. Infatti, i collegamenti tra Salerno, la Costiera Amalfitana e il Cilento inizieranno solamente lunedì 7 luglio, a seguito di una penosa attesa che ha contraddistinto gli ultimi anni. Questa situazione, purtroppo, non è nuova per coloro i quali sono.

