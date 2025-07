Basket Polonara a Valencia per le cure per la leucemia

Achille Polonara affronta con coraggio una sfida importante: si sta recando a Valencia per le cure contro la leucemia mieloide. Con il supporto della moglie Erika Bufano, il campione di 33 anni ha condiviso questa difficile fase attraverso una storia su Instagram, dimostrando ancora una volta la sua forza e determinazione. La sua determinazione ispira tutti noi ad affrontare le avversità con coraggio e speranza, perché il vero valore sta nella resilienza.

In sua compagnia la moglie Erika Bufano. Ha scelto una storia Instagram, Achille Polonara per far sapere di star andando a Valencia. Non si tratta di una vacanza ma di una meta scelta per curare la leucemia mieloide. Lo scorso 16 giugno, con un comunicato della sua squadra, la Virtus Bologna, è arrivata la notizia della malattia che deve affrontare il giocatore di 33 anni. Insieme a lui, in questo “percorso”, la moglie Erika Bufano con cui è sposato dal 2019. Polonara non ha preso parte alla gara decisiva che poi ha assegnato lo scudetto alle V nere. A portargli, in ospedale al Sant’Orsola di Bologna, il trofeo, ci hanno pensato Marco Belinelli, Toko Shengelia e Alessandro Pajola. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Basket, Polonara a Valencia per le cure per la leucemia

In questa notizia si parla di: valencia - polonara - leucemia - basket

