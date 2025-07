Trump-Musk al vetriolo il presidente Usa | Senza sussidi chiuderesti bottega La replica | Legge di bilancio folle se passa finanzio nuovo partito

Roma, 1 luglio 2025 – Finito l'idillio tra Donald Trump ed Elon Musk, le recenti schermaglie pubbliche sono solo l'inizio di una lotta che potrebbe cambiare il volto dell'industria americana. Musk, che ha beneficiato di sussidi senza precedenti, ora si trova di fronte a un bivio: rinunciare ai sostegni statali o rischiare di chiudere bottega. La legge di bilancio folle in arrivo minaccia di scuotere tutto, e la possibilità di un nuovo partito apre scenari imprevedibili.

