Liliana Resinovich la verità di Sebastiano Visintin sulla foto con Claudio Sterpin e l' ipotesi del terzo uomo

Nel caso di Liliana Resinovich, le immagini di Sebastiano Visintin con Claudio Sterpin rivestono un ruolo chiave nel puzzle della verità. Le foto, analizzate con attenzione, potrebbero svelare dettagli nascosti e nuove ipotesi sul coinvolgimento di un terzo uomo, portando alla luce aspetti finora sconosciuti di questa intricata vicenda. La verità sta emergendo lentamente, e ogni elemento contribuisce a ricostruire una narrazione complessa e sconvolgente.

Sebastiano Visintin ha parlato delle foto di Liliana Resinovich e Claudio Sterpin nei suoi hard disk, mentre emerge la storia con un altro uomo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Liliana Resinovich, la verità di Sebastiano Visintin sulla foto con Claudio Sterpin e l'ipotesi del terzo uomo

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: "Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno" - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Omicidio Liliana Resinovich, le rivelazioni della cugina su Sebastiano Visintin: L'ha picchiata sicuramente; Omicidio Liliana Resinovich, SEBASTIANO HA RISPOSTO AL TELEFONO DELLA MOGLIE il giorno della scomparsa? Appartiene a lui la voce ascoltata dall'amante Sterpin? "Lui non l'ha mai cercata". È stata uccisa da Visintin?; Liliana Resinovich, la clamorosa dichiarazione di Sterpin: «C'era anche un terzo uomo. Ma la sua storia con il.

Omicidio Liliana Resinovich, le rivelazioni della cugina su Sebastiano Visintin: "L'ha picchiata sicuramente" - Omicidio Liliana Resinovich: la cugina commenta l'incidente probatorio di Claudio Sterpin, accusando Visintin di aver partecipato al delitto

Liliana Resinovich, la vertebra toracica T2 non sarebbe stata rotta dal preparatore anatomico, 8 luglio udienza per incidente probatorio - È stata fissata per l'8 luglio l'udienza per l'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, la 63enne triestina scomparsa a dicembre 2021 e ritrovata senza vita n