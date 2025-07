Fabian Ruiz boom da escluso al trionfo | il mea culpa di Luis Enrique e l’interesse dei top club In Premier League lo vuole assolutamente questa squadra

Fabian Ruiz, una vera rinascita nata dalle ceneri dell'esclusione, ha dimostrato che il talento e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Dal mea culpa di Luis Enrique all'interesse sfrenato dei top club in Premier League, il centrocampista napoletano si sta affermando come protagonista indiscusso. Con il suo rendimento al Mondiale per Club, quale sarà il suo prossimo capitolo? La sua storia di riscatto è solo all'inizio.

Fabian Ruiz e la sua rinascita al Mondiale per Club, quale sarĂ il suo futuro? La situazione Una rivincita presa senza rancore, ma con la classe che lo contraddistingue in campo. Fabian Ruiz, dopo essere stato clamorosamente escluso da Luis Enrique per il Mondiale 2022 in Qatar, si è ripreso tutto con gli interessi, diventando .

