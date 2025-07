Francesco Cavestri in concerto a Portrait Milano | omaggio al cinema italiano con Steinway & Sons

Un’occasione imperdibile per immergersi nell’eleganza della musica e del cinema italiano. Francesco Cavestri, talento tra i più promettenti della scena musicale, si esibirà il 9 luglio 2025 in un concerto esclusivo al Portrait Milano, omaggiando le colonne sonore che hanno fatto la storia del nostro cinema. Accompagnato dal prestigioso Steinway & Sons, il suo “Souvenir di un bacio” trasporterà il pubblico in un viaggio emozionale tra note, memoria e passione.

Mercoledì 9 luglio 2025, alle ore 21, il pianista e compositore Francesco Cavestri, incluso nella classifica italiana Forbes Under 30, si esibirà in un concerto speciale in piano solo presso Portrait Milano, nella splendida cornice del chiostro rinascimentale di Corso Venezia 11. L’evento, in collaborazione con Steinway & Sons, fa parte della rassegna estiva “Portraits of an Italian Summer”. Il concerto, dal titolo “Souvenir di un bacio”, sarà un viaggio emozionante tra brani originali e le più iconiche colonne sonore del cinema italiano, con omaggi a Ennio Morricone, Piero Piccioni, Nino Rota e Ryuichi Sakamoto. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Francesco Cavestri in concerto a Portrait Milano: omaggio al cinema italiano con Steinway & Sons

