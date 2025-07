Martino | Cosa sarà De Bruyne al Napoli?

Carmine Martino, rinomato radiocronista di Radio Crc, analizza la situazione dell'Inter dopo il Mondiale per Club e svela cosa potrebbe significare l'arrivo di De Bruyne al Napoli. La sua approfondita opinione ci guida tra le strategie e le prospettive future dei nostri club più importanti. Scopriamo insieme come questa mossa potrebbe rivoluzionare il calcio italiano e cambiare gli equilibri in Serie A.

Carmine Martino, radiocronista di Radio Crc ha parlato durante “A Pranzo con Chiariello”. Queste le sue parole: “L’Inter è arrivata distrutta a questo appuntamento e lo ha detto anche Luciano Spalletti che il blocco inter è arrivato a pezzi in nazionale, infatti non mi sono meravigliato del risultato della partita. È bastata una squadra quadrata e messa un po’ meglio fisicamente per mettere fine all’avventura dei nerazzurri al Mondiale per Club, adesso non so cosa farà la Juventus ma fino ad oggi i risultati sono deludenti. L’Inter ha sempre spazi importanti nei giornali del nord. I nerazzurri fanno notizia anche quando perdono poiché sono una delle squadre più seguite in Italia quindi è normale che se ne parli tanto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com