Ladri senza cuore derubano per la terza volta l’Emporio della Solidarietà di Venezia

L'Emporio della Solidarietà di Venezia si trova di nuovo sotto attacco: tre furti in appena dodici giorni, un colpo al cuore della comunità che si impegna ad aiutare le famiglie più bisognose. Ladri senza cuore hanno sottratto cibo, prodotti di prima necessità e anche le donazioni, mettendo a dura prova uno dei pilastri dell'assistenza sociale. È il momento di reagire e proteggere chi fa del bene.

Tre furti in pochi giorni, sono propri ladri senza cuore i malviventi che per tre volte in dodici giorni, come riporta il Corriere del Veneto, l’ Emporio della Solidarietà di Venezia. Si tratta di un importante progetto dedicato ad aiutare le famiglie in difficoltà e che distribuisce cibo, prodotti per l’igiene e altri servizi essenziali. I banditi hanno portato via scorte di cibo, prodotti per l’igiene, detersivi e anche le donazioni che erano state raccolte, causando un danno sia economico pesante. Un vero e proprio saccheggio che danneggerà le persone più bisognose. I prodotti sottratti erano stati acquistati in anticipo per essere distribuiti durante i mesi di luglio e agosto, per sostenere le famiglie più vulnerabili in un periodo di grande necessità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it