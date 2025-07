Il caldo da record e l' allerta temporali spaventano l' Italia | le soluzioni per evitare il peggio

l’Italia si alzano voci e proposte per affrontare questa emergenza climatica senza precedenti. Tra ondate di calore estremo e temporali violenti, è fondamentale adottare strategie efficaci per proteggere cittadini e territori. La sfida è complessa, ma con azioni tempestive e innovative possiamo mitigare i danni e prepararsi meglio a un futuro sempre più imprevedibile. Ecco le soluzioni che possono fare la differenza.

Non si fermano le temperature da record, che da giorni colpiscono diversi Paesi europei, tra cui Spagna, dove è stato raggiunto il picco di 46 gradi, Francia e Italia, divisa ancora una volta tra la morsa del caldo e quella delle forti perturbazioni. Il Dipartimento della Protezione civile ha infatti proclamato l'Allerta gialla per rischio temporali, che potrebbero abbattersi oggi su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Ma su due di queste Regioni - Lombardia ed Emilia-Romagna - i rischi delle piogge si sommano a quelli di un clima rovente, tanto che da domani fino al 15 settembre entrerà in vigore un'ordinanza che prevede lo stop dell'attività lavorativa all'aperto tra le 12:30 e le 16:00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche nei giorni e nelle zone in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello 'Alto'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il caldo da record e l'allerta temporali spaventano l'Italia: le soluzioni per evitare il peggio

