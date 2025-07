Ordinanza Fontana | vietato lavorare all’aperto tra le 12,30 e le 16 in tutta la Lombardia con rischio calore alto

Con l’arrivo delle temperature estive più elevate, Regione Lombardia interviene per proteggere la salute dei lavoratori all’aperto. Da domani, 2 luglio 2025, e fino al 15 settembre, sarà vietato svolgere attività all’aperto tra le 12:30 e le 16:00, quando il rischio di calore è “alto”. Un passo concreto per garantire sicurezza e benessere sul lavoro in questa stagione torrida. La prevenzione è la nostra priorità.

Da domani, 2 luglio 2025 e fino al prossimo 15 settembre, lavorare all'aperto dalle 12,30 alle 16 con rischio calore "alto" sarà vietato in tutta la Lombardia Il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza urgente finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature.

