Calcio Lautaro-Calhanoglu lo scontro è social

L’Inter si prepara a un’estate bollente, tra eliminazioni dolorose e tensioni interne. Lautaro Martinez non ha nascosto il suo desiderio di lottare per grandi traguardi, mentre Calhanoglu e altri giocatori si trovano al centro di un clima di confronto sui social. I fan sono in fermento, pronti a seguire ogni sviluppò: la stagione promette ancora colpi di scena e nuovi equivoci.

Roma, 1 lug. (askanews) – Volano gli stracci dopo l’eliminazione dell’Inter per mano del Fluminense al mondiale per club. Apre le danze capitan Lautaro Martinez. “Il mister è arrivato e ci ha dato una spinta importante, qui però bisogna volerci stare: chi vuole stare, rimanga; chi non vuole, vada via, arrivederci: io voglio lottare per obiettivi importanti, questo è il messaggio che lancio a tutti.” ha detto il capitano dopo il ko agli ottavi. Il riferimento è sembrato calzare a pennello per Hakan Calhanoglu, che aveva già raggiunto la famiglia per le vacanze e che è da settimane al centro di voci di mercato che lo accostano al Galatasaray. 🔗 Leggi su Ildenaro.it