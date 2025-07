Covid variante Stratus cosa ne sappiamo e come si presenta | nuove speranze per la cura del Long-Covid

La recente scoperta della variante Covid Stratus, seguita dalla più nota Nimbus, ha suscitato curiosità e attenzione nel mondo sanitario. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità tranquillizza: al momento non ci sono motivi di allarme, e la ricerca si concentra anche su nuove speranze di cura per il long Covid. Ma cosa sappiamo realmente di questa variante e come si presenta? Analizziamo insieme i dettagli fondamentali...

Non ci sono particolari motivi di allarme. Partiamo da questa nota tranquillizzante, che viene dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quando parliamo dell'ultima variante in ordine di tempo per il virus Sars-CoV-2, responsabile di Covid. È stata chiamata in gergo giornalistico Stratus e arriva subito dopo Nimbus, come frutto del rimescolamento di due particolare linee virali, ovvero LF.7 e LP8.1.2. Come si manifesta e quanto preoccupa. Va detto che per il momento Stratus, definito in termini scientifici XFG, non desta preoccupazioni particolari. I sintomi sembrano limitarsi soprattutto all'apparato respiratorio alto, tanto che la raucedine pare diventata un potenziale segno dell'infezione, assieme ai più classici mal di gola con tosse.