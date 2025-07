Strage 2 agosto Bologna ergastolo definitivo per Paolo Bellini

Il 2 agosto 1980 a Bologna si consumò una delle pagine più oscure della nostra storia, culminando con la condanna definitiva di Paolo Bellini all'ergastolo. La Cassazione ha chiuso il cerchio sulla lunga vicenda giudiziaria, confermando la sentenza e facendo luce su un doloroso passato. Questa decisione rappresenta un passo importante verso la verità e la giustizia per le vittime e le loro famiglie, sancendo un monito che non si dimentica.

Bologna, 1 luglio 2025 – Strage del 2 agosto: è definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini. Lo hanno deciso i giudici della sesta sezione della Cassazione che hanno anche ribadito la condanna a sei anni per l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a quattro anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero. Il pg di Cassazione aveva chiesto la conferma dell'ergastolo 'in toto' per la Primula Nera reggiana Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, per l'accusa di concorso nella strage di Bologna avvenuta il 2 agosto del 1980 e che causò la morte di 85 persone.

