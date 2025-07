Iran ministro esteri Araghchi | Ripareremo presto danni a siti nucleari poi su colloqui con Usa | Sì ma solo se non attaccano di nuovo – VIDEO

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha assicurato che presto ripareranno i danni ai siti nucleari colpiti e ha ribadito l’apertura della diplomazia, sottolineando: “Le porte non saranno mai chiuse”. Mentre si discute di colloqui con gli Stati Uniti, Araghchi evidenzia che il governo iraniano è pronto a dialogare, purché non si verifichino nuovi attacchi. La diplomazia resta la via preferenziale per il futuro del programma nucleare iraniano.

In un'intervista, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha tracciato con fermezza la linea del governo: ricostruire in fretta quanto colpito e proseguire nel programma nucleare. Araghschi ha sottolineato come, da parte dell'Iran, "le porte della diplomazia non saranno mai chiuse".

