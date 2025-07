bari deloitte inaugura la nuova sede alla fiera del levante

Bari si prepara a un nuovo capitolo di crescita con l'inaugurazione della loro nuova sede presso la Fiera del Levante, simbolo di un investimento ambizioso e di opportunità future. Con 75 milioni di euro investiti e 700 nuovi posti di lavoro entro il 2026, Deloitte punta a rafforzare il suo ruolo strategico nel cuore del Sud Italia. Questa modernissima sede di 9mila metri quadrati incarna innovazione, sostenibilità e benessere, segnando un passo importante per il territorio.

Bari, 1 lug. (askanews) - Settantacinque milioni di euro di investimenti e 700 nuovi posti di lavoro entro il 2026: sono i numeri chiave con cui Deloitte rafforza la sua presenza a Bari, inaugurando la nuova sede presso la Fiera del Levante. 9mila metri quadrati di spazi espositivi, completamente riqualificati, con un intervento da 50 milioni di euro, ispirato a criteri di sostenibilità, tecnologia e benessere lavorativo. Claudio Lusa, Deloitte Operate Leader, ha dichiarato: "Oggi presentiamo un nuovo investimento sull'intelligenza artificiale, su un'attività di ricerca per circa 25 milioni di euro da fare nei prossimi tre anni, quindi noi contiamo di continuare a investire sul territorio, sui nostri talenti per farli rimanere qui a Bari, in Puglia e per far ritornare una serie di nostri ragazzi che negli ultimi anni sono dovuti andare altrove per trovare lavoro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net