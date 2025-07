Crollo insegna Generali a Milano riaperta la metro | si torna verso la normalità

Dopo il crollo dell'insegna Generali sulla Torre Hadid a Milano, piazza Tre Torri era stata temporaneamente chiusa. Tuttavia, con la riapertura della fermata M5 Tre Torri, la cittĂ torna a respirare normalitĂ . Un segnale positivo che Milano si rialza e guarda avanti, pronta a riprendere il suo ritmo vibrante. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa ripresa.

Ieri è crollata l'insegna Generali sulla Torre Hadid a Milano. Per questo motivo era stata interdetta piazza Tre Torri. Oggi è stata riaperta la fermata della metropolitana M5 Tre Torri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

