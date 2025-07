Esplorazione mineraria Obiettivi e strategie del piano del governo

L’obiettivo del governo è rafforzare l’autonomia strategica del paese, valorizzando le risorse naturali e promuovendo uno sviluppo sostenibile. Con il Programma nazionale di esplorazione mineraria, si intende individuare materie chiave come litio, rame e grafite per sostenere la transizione ecologica e l’innovazione industriale. Un passo importante verso un futuro più verde e autosufficiente, che pone le basi per una crescita economica responsabile e consapevole.

Quattordici progetti, in undici regioni, alla ricerca di materie strategiche come litio, boro, grafite, rame, manganese, fluorite, barite, feldspato, antimonio, tungsteno, titanio. Parte il Programma nazionale di esplorazione mineraria dopo il via libera dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica, con un investimento di 3,5 milioni di euro dedicati alla prima fase di indagine sui depositi naturali. L’obiettivo del governo è la valorizzazione delle proprie risorse minerarie, in un’ottica moderna, con riferimento al paniere di materie prime critiche e strategiche individuate dalla Commissione Europea. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Esplorazione mineraria. Obiettivi e strategie del piano del governo

