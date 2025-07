Tutti i vip in vacanza in Italia nel 2025 da Dua Lipa a Elton John

L’Italia nel 2025 si conferma ancora una volta il palcoscenico preferito dalle star internazionali in cerca di relax e ispirazione. Da Capri a Napoli, celebrità del cinema, della musica e dello sport scelgono i nostri scenari da sogno per vivere momenti esclusivi tra panorami incantevoli e cultura autentica. Scopriamo insieme dove si nascondono i vip in vacanza quest’estate: un tour tra lusso, glamour e meraviglie italiane.

L’Italia si conferma anche nel 2025 una delle mete preferite dalle star internazionali. Da Capri a Napoli e Ischia, sono tanti i personaggi del cinema, della musica e dello sport che hanno scelto il Belpaese per rilassarsi tra paesaggi mozzafiato, cucina d’autore e festival esclusivi. Tra yacht, ristoranti e masterclass, ecco dove si trovano i vip in vacanza in Italia quest’estate. Quali sono i vip in vacanza in Italia nel 2025. Bono Vox (Ansa). Dua Lipa e Callum Turner. La popstar britannica e l’attore sono stati avvistati a Napoli, dove si sono concessi passeggiate romantiche e giornate di relax tra mare e arte. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Tutti i vip in vacanza in Italia nel 2025, da Dua Lipa a Elton John

