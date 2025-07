Strage di Bologna la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini

La lunga attesa si è conclusa: la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, ex terrorista di Avanguardia Nazionale, responsabile della strage di Bologna del 1980. Un verdetto che chiude definitivamente un capitolo oscuro della storia italiana, riaffermando la gravità di quei terribili atti di terrorismo. La giustizia trionfa, garantendo che la memoria delle vittime non venga mai dimenticata.

È arrivato l’ultimo verdetto per l’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, accusato della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e condannato all’ergastolo in primo e secondo grado. La Cassazione ha confermato il fine pena mai per l’imputato. Per l’accusa era lui, killer a pagamento e terrorista di destra che – insieme ai Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini (condannati in via definitiva) e Gilberto Cavallini (condannato all’ergastolo ), finanziati da Licio Gelli e coperti dai servizi segreti, a portare o ad aiutare coloro che portarono l’ordigno che provocò la “micidiale esplosione” causando “l’orribile strage” secondo i giudici dell’appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per l’ex terrorista Paolo Bellini

