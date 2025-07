È morta per il caldo Si accascia per strada aveva 53 anni | soccorsi immediati ma inutili

Il caldo estremo che imperversa sull’Italia sta facendo tremare le nostre città, portando con sé conseguenze drammatiche. Purtroppo, una donna di 53 anni ha perso la vita dopo un malore improvviso in strada, in un contesto di temperature record. Questa tragica vicenda sottolinea quanto sia urgente affrontare con decisione il crescente problema delle ondate di calore. È tempo di agire per salvare vite e tutelare la nostra salute.

Il caldo asfissiante che sta soffocando l’Italia in questi giorni ha già lasciato segni drammatici, provocando episodi critici e una prima vittima. Una donna di 53 anni ha perso la vita dopo essere crollata improvvisamente a terra, colta da un malore mentre si trovava in strada. La causa più probabile è da ricondurre alle temperature estreme che da giorni colpiscono molte aree del Paese, con livelli di afa che mettono a dura prova soprattutto le persone con fragilità pregresse. Secondo quanto emerso, la vittima soffriva già di problemi cardiaci e non avrebbe retto allo stress termico. I soccorsi sono stati rapidi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Bergamo, emergenza caldo per chi vive in strada. Pieni i dormitori e più accessi alle docce - Con l’arrivo delle temperature record, Bergamo si trova di fronte a un’emergenza caldo che mette a dura prova chi vive in strada.

Una ragazza di 30 anni, Shency Crotti, residente a #vescovato, è morta in un #incidentestradale a Robecco d'Oglio, in provincia di #cremona. La giovane ha perso il controllo della sua auto, ha invaso la corsia di marcia opposta, è finita fuori strada e il guardra Vai su Facebook

Esce di strada forse per malore da caldo, morta 30enne. Incidente nel Cremonese, guardrail come lama nell'abitacolo #ANSA Vai su X

