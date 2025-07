Musk verso fondazione Partito America | Inevitabile se legge di bilancio di Trump passerà serve qualcuno che si preoccupi della gente

Elon Musk, il visionario imprenditore dietro Tesla e SpaceX, si prepara a un'impresa politica senza precedenti: la fondazione del "Partito America". Dopo aver partecipato temporaneamente all'organigramma dell'amministrazione Trump, Musk si schiera come voce indipendente per difendere gli interessi delle persone. In un momento in cui la legge di bilancio di Trump scatena polemiche, l'imprenditore si fa avanti per colmare un vuoto di rappresentanza, coinvolgendo il pubblico in una sfida che potrebbe cambiare il panorama politico statunitense.

Tutto sembra pronto è il pomo della discordia è la legge di bilancio voluta da Trump Elon Musk verso la fondazione del "Partito America". Il ceo di Tesla e Space X è pronto a scendere in campo in modo autonomo in politica, dopo aver fatto parte per qualche mese dell'organigramma dell'amminist. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Musk verso fondazione "Partito America": "Inevitabile se legge di bilancio di Trump passerà, serve qualcuno che si preoccupi della gente"

