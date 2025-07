LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | riprende il gioco

Il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp a Wimbledon 2025 si appresta a riprendere, con i tifosi attenti ai dettagli di ogni scambio. La tensione è alle stelle mentre i due campioni si preparano per la sfida decisiva. Resta con noi per non perdere nemmeno un punto di questa emozionante partita, che promette colpi sorprendenti e momenti di pura adrenalina. Clicca qui per aggiornamenti live e vivere l’azione in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il colpo dell’olandese. 15-15 Buona prima di servizio. 0-15 Lungo il diritto del ligure. Inizia il terzo set con Arnaldi alla battuta. 14:35 I due giocatori provano i servizi, manca poco alla ripresa dell’incontro 14:34 Terza partecipazione a Wimbledon per il ligure che non ha mai superato il primo turno. 14:32 Inizia il palleggio di riscaldamento. 14:30 I due giocatori entrano in campo. 14:28 L’olandese ha vinto i primi due set per 7-6(4) 7-6(5). 14:25 Matteo Arnaldi è pronta a tornare in campo per affrontare la prosecuzione del match di primo turno contro Botic Van de Zandschulp. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: riprende il gioco

In questa notizia si parla di: arnaldi - wimbledon - diretta - zandschulp

Arnaldi: "Rodaggio al Queen's e poi Wimbledon. Contro Djokovic ero teso, poi..." - Arnaldi, il talento ligure, si prepara con determinazione al Queen’s e a Wimbledon, dove ha già sconfitto Djokovic.

#Arnaldi - LIVE Wimbledon 2025: Arnaldi avanti nel primo set contro Van de Zandschulp. L’azzurro si prepara a scendere in campo, grande attesa! Vai su Facebook

#Arnaldi - LIVE Wimbledon 2025: Arnaldi avanti nel primo set contro Van de Zandschulp. L’azzurro si prepara a scendere in campo, grande attesa! Vai su X

Tennis, Wimbledon 2025: Fognini cede ad Alcaraz dopo quasi 5 ore. Fuori anche Berrettini; Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orari; RECAP Day 1: match di Zverev e Fritz sospesi, chiuderanno martedì.

Wimbledon 2025, i risultati di oggi: i match degli italiani in diretta - L'azzurra, testa di serie numero 4 e finalista un anno fa, oggi 30 giugno debutta battendo al primo turno la lettone ... adnkronos.com scrive

Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani - Ecco come seguire la diretta, l'orario del match e tutti gli altri azzurri in campo, tra cui Musetti, Cobolli e Sonego ... Come scrive movieplayer.it