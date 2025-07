Nuova piscina di Rimini | a Viserba l’impianto con tre vasche bar e centro commerciale

A Rimini, la prossima estate sarà indimenticabile: nel cuore di Viserba nasce una moderna piscina comunale con tre vasche, bar e centro commerciale, pronta a diventare un punto di riferimento per sportivi e famiglie. L’investimento complessivo, frutto di una collaborazione pubblico-privato, promette di offrire un’esperienza unica nel panorama sportivo della città. La nuova struttura, inaugurata entro fine anno, segna un importante passo avanti nel rilancio del divertimento e del benessere a Rimini.

Rimini, 1 luglio 2025 - Una nuova piscina comunale per la città di Rimini. I lavori del polo sportivo a Viserba sono ormai terminati e l'apertura è prevista entro l'anno. In mattinata il sindaco Jamil Sadegholvaad con l'assessore Mattia Morolli e i tecnici pubblici e privati che hanno seguito il cantiere, ha fatto visita nella nuova struttura che si trova all'interno del parco don Tonino Bello. L'investimento complessivo della nuova piscina pubblica si aggira sui 10,5 milioni di euro di cui 3,5 derivati dal bando del Pnrr. A questo investimento si va ad aggiungere 1,6 milioni di euro per la completa riqualificazione del parco don Tonino Bello che circonda la struttura sportiva.

L'assessore del Comune di Rimini Michele Lari nel rispondere all'interrogazione di Brunori fa anche il punto sul nuovo impianto di Viserba: "A carico del gestore 60mila euro più Iva" Vai su Facebook

