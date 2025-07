Esplosione a Torino aperta un'inchiesta per disastro colposo | migliorano le condizioni dei feriti

Un tragico evento scuote Torino: un’esplosione in via Nizza ha causato una perdita umana e feriti gravi, tra cui due bambini. La Procura ha aperto un’indagine per disastro colposo, mentre si lavora per migliorare le condizioni dei feriti e fare luce sulle cause di questa drammatica esplosione. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa vicenda che ha sconvolto la città.

La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta per disastro colposo dopo l'esplosione in via Nizza, costata la vita a Jacopo Peretti. Cinque i feriti, tra cui due bambini: uno resta in prognosi riservata, l'altra sarà dimessa oggi. Ancora da chiarire le cause della deflagrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: esplosione - torino - inchiesta - disastro

Rischia di rimanere cieco per l’esplosione di una bomba: i medici di Torino salvano la vista di un bambino di Gaza - Una storia di speranza e rinascita nata dal coraggio e dalla solidarietà. Un bambino di Gaza, vittima di un’esplosione devastante, ha trovato salvezza grazie ai medici di Torino e alla missione “Food For Gaza”.

AURE' MIDA In griglia il risultato dell’inchiesta della Gazzetta sugli investimenti dei proprietari dei club del massimo campionato. Spicca il prodigioso risultato di Aurelio De Laurentiis, con soli 16 milioni di versamenti in un ventennio. In verità i numeri sono erra Vai su Facebook

Esplosione in via Nizza: la procura apre un’inchiesta per disastro colposo; “L’esplosione di via Nizza per una fuga di gas”: aperta un’inchiesta per omicidio. Oggi sopralluogo; Esplosione in via Nizza: aperta inchiesta per disastro colposo.

Esplosione in via Nizza: la procura apre un’inchiesta per disastro colposo - Gli inquirenti escludono la presenza di bombole nell'appartamento vuoto da cui è partito lo scoppio. msn.com scrive

"Un boato e un rumore di detriti": costretti alla fuga i residenti vicini all'alloggio esploso - Un morto e 5 feriti, i più gravi sono due bambini. Segnala lastampa.it