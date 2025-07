Calciomercato Sassuolo si complicano le cose per Matteo Pessina? La situazione dei neroverdi

Il calciomercato del Sassuolo si infiamma, con le trattative che si fanno più complesse, soprattutto in mediana. La sfida con il Torino per Matteo Pessina aggiunge pepe alla sessione di acquisti dei neroverdi, già alle prese con una rinascita in Serie A. Attenzione alle evoluzioni: l’esito di questa corsa potrebbe influenzare profondamente il futuro della squadra. La battaglia è aperta e i prossimi giorni saranno decisivi.

Calciomercato Sassuolo: sfida con il Torino per Matteo Pessina. La situazione attuale della squadra neroverde Il Calciomercato Sassuolo si accende e si complica, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Il club neroverde, attualmente ritornato in Serie A, sta valutando diversi profili per rafforzare la mediana, e tra questi c'è anche il nome di Matteo Pessina.

#Genoa and #Sassuolo are interested in #Monza’s captain Matteo #Pessina. #transfers Vai su X

Secondo l'esperto di mercato , e interessati al centrocampista (torinese, classe '97) del , valutazione di 1,8 milioni di euro. Il capitano Matteo Pessina seguito da e Vai su Facebook

