1° luglio | Nostra Signora di Mariazell e il miracolo del Rosario che salva l’Austria

Il santuario di Nostra Signora di Mariazell, custodito tra le vette dell’Austria, è un simbolo di fede e speranza che ha scritto pagine indimenticabili di storia. Dal suo inizio nel XII secolo ad oggi, il miracolo del Rosario ha ispirato credenti e pellegrini, rafforzando il legame tra religione e nazionalità. Scopri come questo luogo sacro abbia contribuito a salvare l’Austria, diventando un faro di devozione e miracoli.

Il santuario austriaco di Nostra Signora di Mariazell è legato a diversi fatti miracolosi e anche alla liberazione dell’Austria dai sovietici. A Mariazell si trova il più importante santuario di tutta l’Austria e uno dei più importanti in Europa. La fondazione del santuario risale al 1157. Fu allora che un monaco benedettino di nome Magnus,. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - 1° luglio: Nostra Signora di Mariazell e il miracolo del Rosario che salva l’Austria

