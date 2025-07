Maturità adempimenti segreterie | dal 1° luglio comunicazione degli esiti degli esami

Se sei coinvolto nell'organizzazione della Maturità, è fondamentale conoscere le scadenze e le procedure stabilite dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con la nota del 4 giugno, vengono definiti gli adempimenti delle segreterie scolastiche per la comunicazione degli esiti degli esami di Stato, a partire dal 1° luglio. Scopri come prepararti al meglio per questa importante fase e garantire un processo fluido e puntuale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota diramata il 4 giugno, ha definito le modalità operative e le scadenze a carico delle segreterie scolastiche in merito alla gestione degli esiti dell’Esame di Stato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

