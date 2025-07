Calcio Simone Inzaghi | Abbiamo scalato l’Everest

Simone Inzaghi, protagonista di un’impresa mozzafiato, ha scalato la vetta più alta del calcio mondiale con l’Al-Hilal, lasciando il Manchester City di Guardiola a bocca aperta. Dopo aver conquistato i quarti di finale nel Mondiale per Club, il suo entusiasmo è alle stelle. La sua nomina è come aver raggiunto l’Everest: una sfida epica, un traguardo che testimonia la sua crescita e determinazione. E il meglio deve ancora venire...

Roma, 1 lug. (askanews) – Un Simone Inzaghi euforico si è presentato ai microfoni dopo la storica vittoria del suo Al-Hilal contro il Manchester City nel Mondiale per Club. La sua nuova squadra ha sbaragliato la corazzata di Guardiola, conquistando i quarti di finale e posizionandosi nella parte “favorevole” del tabellone, dove potrebbe addirittura giocarsi un posto in finale contro il Chelsea. L’ex tecnico dell’Inter ha elogiato senza mezzi termini i suoi, definendo la vittoria una vera e propria impresa. “Abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno, ce l’abbiamo fatta,” ha dichiarato Inzaghi. “Il segreto di questa vittoria sono stati i giocatori e il cuore che hanno messo in campo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it