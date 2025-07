Tennis Cocciaretto da sogno eliminata la n3 Pegula

Elisabetta Cocciaretto sorprende il mondo del tennis a Wimbledon, battendo la numero 3 Jessica Pegula in appena un’ora di gioco. Un risultato storico che segna la prima vittoria italiana contro una top 3 in uno Slam da oltre un decennio. La marchigiana dimostra talento e determinazione, aprendo le porte a un cammino emozionante nel grande torneo londinese. Questa vittoria resterà nella memoria come un esempio di passione e tenacia nel tennis internazionale.

Roma, 1 lug. (askanews) – Elisabetta Cocciaretto da sogno all’esordio a Wimbledon. La marchigiana accede al 2° turno grazie alla vittoria sulla n. 3 al mondo Jessica Pegula con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora di gioco. Per Cocciaretto è la prima vittoria in carriera contro una top 5 ed è anche la prima italiana a battere una tra le prime tre teste di serie a livello Slam da Flavia Pennetta e Roberta Vinci, che agli US Open 2015 eliminarono rispettivamente Simona Halep e Serena Williams. “Non vedevo l’ora di giocare Wimbledon quest’anno – ha spiegato una sorridente Cocciaretto alla fine del match – Giocare in questo stadio e in un torneo così incredibile è un sogno che si realizza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

