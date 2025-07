LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il bombardiere georgiano è pericolosissimo

Scopri in tempo reale l'emozionante sfida tra Musetti e Basilashvili a Wimbledon 2025, dove il bombardiere georgiano si conferma un avversario pericolosissimo. Segui ogni punto, dagli ace spettacolari alle risposte più intense, e vivi l'azione come se fossi sul campo. Clicca qui per aggiornare la diretta live e non perdere neanche un istante di questa battaglia epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 ACE (2°)! 30-15 Servizio vincente slice! 15-15 La risposta di dritto successiva è nei piedi e dà il punto a Basilashvili. 15-0 Non ha risposto sulla seconda di dritto il bombardiere di Tblisi. 1-2 A quindici il georgiano. 40-15 Servizio vincente, un altro. 30-15 Servizio vincente centrale. 15-15 Forse ancora in debito d’ossigeno il georgiano mette in rete il dritto lungoriga. 15-0 incredibile, due righe nello scambio, lunghissimo, per Basilashvili, esce il dritto difensivo di Musetti. 1-1 Non risponde sulla seconda di dritto Basilashvili. Sarebbe stata vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili 2-6, 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il bombardiere georgiano è pericolosissimo

In questa notizia si parla di: basilashvili - diretta - bombardiere - georgiano

LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: attenzione al veterano georgiano - Benvenuti amici di OA SPORT! Oggi seguiamo in diretta l’atteso match tra Musetti e Basilashvili a Wimbledon 2025, un incontro che promette scintille.

LIVE Musetti-Basilashvili, Wimbledon 2025 in DIRETTA: magico 1° set di Cocciaretto, poi l’azzurro!.

Berrettini-Basilashvili Atp Roma in TV 11 maggio in chiaro: orario e diretta streaming degli Internazionali d'Italia - Fanpage.it - Matteo Berrettini sfida Nikoloz Basilashvili nel primo turno del Masters 1000 di Roma non prima delle 11. Come scrive fanpage.it

Atp Stoccarda, la pioggia salva Musetti: rinviata la sfida con Basilashvili - Corriere dello Sport - STOCCARDA (Germania) – Si recupererà domani la sfida tra il nostro Lorenzo Musetti e il georgiano Nikoloz Basilashvili, valevole per il primo turno del torneo ATP di Stoccarda e sospesa prima e ... Riporta corrieredellosport.it