D’Amico | Osimhen? Un bel quiz su Insigne

Sei pronto a scoprire cosa bolle in pentola per Lorenzo Insigne? Andrea D’Amico, il suo agente, svela i dettagli di una svolta importante nella carriera dell’attaccante: il contratto col Toronto è stato risolto e l’azzurro si prepara a intraprendere una nuova avventura, carico e in forma. Ma quale sarà la prossima tappa? Scopriamolo insieme, perché il futuro di Insigne promette emozioni sorprendenti...

Andrea D’Amico, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato a Stile Tv durante “Salite sulla giostra”. Queste le sue parole: “Insigne ha risolto il contratto col Toronto. Sono cambiati i programmi, il club ha cambiato progetto per cui Insigne è pronto ad iniziare una avventura nuova. È molto efficace, Insigne è quello che ottimizza il gioco della squadra, sta benisismo, è allenato, anche oggi si è allenato, per cui è pronto per una nuova avventura. E sarà europea, è presto per dire dove, ma il ragazzo sta bene mentalmente e fisicamente e poi le sue qualità sono fuori discussione. Non so se la volontà di tornare nel calcio europeo nasconda anche la voglia di rientrare nel giro della nazionale, lui è uno che vive il calcio in maniera totalizzante e in un calcio che sta diventando sempre più muscolare, la qualità fa la differenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com