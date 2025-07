ESCLUSIVA IN – Gloukh parla l’agente | Lascerà il Salisburgo! Inter? Parliamo con top club

In attesa di sviluppi sul mercato, il nome di Gloukh continua a far parlare i club europei, con l’Inter in prima linea. L'agente del talento, attualmente al Salisburgo, ha finalmente rotto il silenzio, svelando interessanti novità e anche un possibile addio al club austriaco. Tra trattative di rilievo e ambizioni di alto livello, si prospetta una stagione ricca di emozioni e colpi di scena: ecco tutti i dettagli.

Il nome di Gloukh è stato accostato all’Inter nelle ultime ore come possibile rinforzo in avanti sulla trequarti. Su Inter-News.it ha parlato l’agente. QUALITÀ – In casa Inter è tempo di riflessioni anche sul mercato, dopo l’uscita dal Mondiale per Club per mano del Fluminense. Nella serata italiana di ieri, la squadra di Cristian Chivu ha subito una sconfitta per 2-0 contro i brasiliani, facendosi estromettere dalla competizione americana agli ottavi di finale. In questo torneo e sotto la nuova gestione, Chivu ha provato a cambiare qualcosina rispetto all’era Simone Inzaghi, provando anche a giocare con il trequartista, sperimentando i vari Valentin Carboni, Nicola Zalewski e Sebastiano Esposito in quella posizione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Gloukh, parla l’agente: «Lascerà il Salisburgo! Inter? Parliamo con top club»

In questa notizia si parla di: inter - gloukh - agente - club

L'Inter vince ancora: 2-1 al Salisburgo e primato.

Gloukh incanta al Mondiale per Club, c'è anche la Serie A su di lui - Un club da sempre abituato a formare, esaltare e lanciare i futuri talenti del calcio europeo. Si legge su fantacalcio.it

Inter, altro infortunio muscolare per Hakan Calhanoglu: Mondiale per Club finito per il centrocampista turco - Niente da fare per Hakan Calhanoglu che non giocherà negli Stati Uniti con l'Inter: il centrocampista, finora ai box per infortunio, ... Lo riporta eurosport.it