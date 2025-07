Quante posizioni guadagna Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA? C’è l’occasione di rientrare nelle 100

Elisabetta Cocciaretto ha stupito tutti a Wimbledon 2025, eliminando la numero 3 del mondo Jessica Pegula e guadagnando ben 12 posizioni nel ranking WTA. Con il suo straordinario risultato, l’azzurra si avvicina per la prima volta alle prime 100, attestandosi al 104° posto e rafforzando le sue ambizioni nel circuito internazionale. Per ...

Elisabetta Cocciaretto ha compiuto un’impresa sportiva all’esordio a Wimbledon 2025 ed ha eliminato la numero 3 del seeding e del mondo, la statunitense Jessica Pegula, sconfitta con un eloquente 6-2 6-3. L’azzurra, che lo scorso anno fu assente a Londra, guadagna punti e posizioni nel ranking WTA. Con i 70 punti per il secondo turno l’azzurra va a quota 685 e si avvicina al rientro tra le prime 100, attestandosi al 104° posto virtuale. Per centrare l’obiettivo ora Cocciaretto dovrĂ vincere un altro match: con l’approdo al terzo turno l’italiana andrebbe a quota 745, all’89° posto. L’azzurra, però, in carriera si è spinta fino al 29° posto della classifica mondiale:  migliorare il best ranking sarĂ difficile, ma non è matematicamente impossibile. 🔗 Leggi su Oasport.it