Lavori in Galleria Vittoria nuovo dispositivo di circolazione

In vista dei lavori di manutenzione programmati, è stato istituito un nuovo dispositivo di circolazione nella Galleria Vittoria per garantire la sicurezza di tutti. Questa misura temporanea, in vigore dalle 23:30 del 1° luglio alle 5:00 del 2 luglio 2025, modifica le modalità di transito e permette di intervenire senza rischi. Restate aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e contribuire alla sicurezza collettiva.

Istituito un nuovo dispositivo di circolazione nella Galleria Vittoria per consentire lavori di manutenzione. È istituito nella Galleria Vittoria il seguente dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lavori di manutenzione: 1) dalle ore 23:30 del 01072025 alle ore 5:00 del 02072025, il divieto di transito veicolare nelle corsie di marcia con direzione da via Giorgio . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Lavori in Galleria Vittoria, nuovo dispositivo di circolazione

In questa notizia si parla di: lavori - galleria - vittoria - dispositivo

Galleria Principe, a un anno dal crollo i lavori sono fermi |VIDEO - A un anno dal crollo nella Galleria Principe di Napoli, i lavori di restauro sono ancora fermi. Malgrado il progetto di riqualificazione fosse già in fase di pianificazione prima dell’incidente del 26 luglio, il Comune non ha ancora avviato le operazioni necessarie per garantire la sicurezza e il recupero di questo importante patrimonio architettonico.

Translate postDispositivo temporaneo di circolazione in per lavori Dalle ore 23:30 del 25 giugno alle ore 5:00 del 26 giugno 2025 Leggi sul sito Vai su X

Dispositivo temporaneo di circolazione nella Galleria Vittoria per lavori di manutenzione; Lavori manutenzione Galleria Vittoria Napoli: dispositivo circolazione; Galleria Vittoria lavori urgenti: chiusure da stasera. Tutti i dettagli.

Lavori in Galleria Vittoria, nuovo dispositivo di circolazione - È istituito nella Galleria Vittoria il seguente dispositivo temporaneo di circolazione per consentire lavori di manutenzione: 1) dalle ore 23:30 del 01/07/2025 alle ore 5:00 del 02/07/2025, il divieto ... 2anews.it scrive

Napoli, dispositivo di traffico in Galleria Vittoria per lavori - MSN - A partire da lunedì 24 fino a mercoledì 26 febbraio, la Galleria Vittoria subirà un dispositivo di circolazione temporaneo. Come scrive msn.com